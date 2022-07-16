Под Новосибирском пенсионерка наказала УК за треснувшее крыльцо дома

Сын пенсионерки добился проверки аварийного крыльца. Фото: Предоставлено Алексеем Ряжевым

Пенсионерка рассказала об аварийном крыльце дома в пятиэтажке в городе Татарске. По ее словам, его не ремонтировали несколько лет. Жительница дома на улице Закриевского, 115 пожаловалась на это сыну.

Мужчина выложил фото трещин в соцсети, а также написал жалобу в местную администрацию. Ответы мужчину не устроили и он написал в прокуратуру района и Государственную жилую инспекцию.

- В ходе проверки установлено, что крыльца, стенки крылец многоквартирного дома разрушены и находятся в аварийном состоянии. По результатам проверки ООО «УК — Лидер» внесено представление об устранении нарушений. Исполнение находится на контроле, - сообщили в прокуратуре Татарского района Новосибирской области.

Инспекторы ГЖИ провели проверку управляющей компании и возбудили дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф до 250 тысяч рублей.

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