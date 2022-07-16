Новосибирцы пожаловались на припаркованную «Тойоту», перекрывшую пандус для колясок. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на неправильно припаркованную «Тойоту». По словам горожан, владелец поставил авто так, что полностью перекрыл пандус для колясок. Горожане утверждают, что так машина стоит уже несколько дней.

– Мы уже вторую неделю не можем выйти погулять с детьми, так как пандус для коляски полностью перекрыт автомобилем. Вручную спускать коляску нереально, она очень тяжёлая, для погодок. Чей автомобиль не знаем, сигнализация не срабатывает, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Комментаторы рекомендовали местным жителям позвонить в ГИБДД, чтобы в ведомстве разобрались с водителем.

На фото к посту видно, что кто-то из недовольных жителей оставил на иномарке гневную надпись: «Не уберёшь, проткну колёса».

На пост отреагировал и владелец авто:

– Он прислал фотографии надписи, появившейся на его транспортном средстве, которая не отмывается обычными средствами. По словам мужчины, он намерен обратиться в полицию, – добавили в паблике.

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