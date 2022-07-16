Фото: В Новосибирске неизвестный скинул из окна высотки на прохожих стеклянную бутылку. Фото: "Октябрьский район. Новосибирск".

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Толстого на прохожих сбросили стеклянную бутылку. Об этом они написали в соцсети.

– Вечером 15 июля из дома № 3 на улице Толстого неизвестный, явно неадекватный человек, скинул немаленькую стеклянную бутылку из-под водки. Она упала прямо за спину, успели отскочить, – написали прохожие в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».

Новосибирцы отбежали от дома в страхе, что на них сбросят что-то еще. Они уверены, что упавшая бутылка могла их убить.

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