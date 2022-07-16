Новосибирцев повеселил парень, спевший песню о шашлыках, в пробке. Фото: стоп-кадр.
Жители Новосибирска, застрявшие в пробке, сняли на видео веселого парня. Напомним, заторы в 9 баллов сковали город накануне, 15 июля.
На видео молодой человек за рулем «Газели» достал гитару и исполнил забавную композицию. Вероятно, собственного сочинения.
– А мы в пробочке застряли и стоим, не едем мы. Ну а нам бы быть в печали? Скоро будут шашлыки, – пропел сибиряк.
Импровизацией он поднял настроение очевидцам и комментатором поста:
– Молодец мужичек, хоть какой-то позитив в этом городе, побольше бы таких людей! – написали комментаторы.
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