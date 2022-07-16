В Новосибирске грабитель выхватил у парня мобильник в электричке и ударил его по голове. Фото: стоп-кадр.

В электричке на станции Новосибирск-Южный мужчина выхватил у 21-летнего парня телефон и скрылся. Пострадавший обратился в полицию, сообщает УТ МВД СФО.

– Преступление произошло в мае 2022 года. 33-летний житель Новосибирской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, выхватил у потерпевшего из рук мобильный и скрылся. Парень побежал за грабителем, догнал его. Потребовал вернуть украденное. Но в ответ получил удар по голове. Затем преступник оттолкнул потерпевшего и скрылся. Телефон он сдал в новосибирский ломбард, – рассказали в транспортной полиции.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабёж». На время следствия его отправили в СИЗО. За содеянное ему светит до 7 лет лишения свободы.

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