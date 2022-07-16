Новосибирцев возмутили сломанные новые бордюры на Волочаевской улице. Фото: "АСТ-54".

Жителей Новосибирска возмутили сломанные бордюры на Волочаевской улице. Они написали об этом в соцсети.

– Что у нас происходит с Волочаевской? Новые бордюры уже сломали, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что бордюры развалились на части. Почему так произошло, не ясно.

Комментаторы разделили негодование автора поста. Их также возмутило качество выполненных работ.

– Видимо, Волочаевскую ждет судьба улицы Богаткова. Одну перекапывают каждый год, эту будут ремонтировать регулярно, – предположили очевидцы.

Ранее мэр Анатолий Локоть назвал сломанные бордюры причиной возникновения пыли в Новосибирске. По мнению мэра, контроль за бордюрами нужно внести в общую программу по содержанию городских дорог.

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