В Новосибирске четверо парней украли машину с СТО и разобрали на запчасти. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске группа парней попалась на хищении авто с СТО. Их поймали полицейские. Об этом сообщает ГУ МВД по НСО.

– Правоохранители установили, что 25-летний житель Искитимского района, который ранее был судим, завладел ключом от авто у клиента на СТО, где работал ранее. После чего с тремя подельниками в возрасте от 18 до 26 лет украл машину. Злоумышленники перегнали ее в Искитимский район. Там разобрали на запчасти и сбыли. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе полиции.

На участников группы завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Двоих отправили в СИЗО. Еще двое – под подпиской о невыезде.

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