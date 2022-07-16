Новосибирец выплатил долг в 200 тысяч после ареста автомобиля

В Новосибирске мужчина выплатил долг в 200 тысяч рублей после ареста его автомобиля. Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске мужчина выплатил долг в 200 тысяч рублей после ареста его автомобиля. Самостоятельно выплачивать долг сибиряк не спешил. Об этом рассказали в УФССП.

— Судебный пристав-исполнитель установил, что должник каких-либо доходов, а также

расчётных счетов в кредитных организациях не имеет. Однако согласно полученной информации установлено, что в собственности должника находится транспортное средство — Мazda premacy, — рассказали в УФССП.

По месту регистрации мужчина не проживал, и тогда приставы смогли разыскать его по автомобилю. С помощью камер видеофиксации машину засекли в Калининском районе города. Приставы нашли должника и потребовали оплатить долг, наложив арест на автомобиль. Долг мужчина оплатил уже через два дня.

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