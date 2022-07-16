«Сначала приняла за мышь»: сибирячка спасла птенца стрижа, которого нашла на тротуаре

Жительница Новосибирска Мария нашла на улице птенца стрижа. Фото: предоставлены Марией

Жительница Новосибирска Мария нашла на улице птенца стрижа. Девушка заметила, что малыш сидел на тротуаре и не мог взлететь.

— Я даже сначала не поняла что это птица, думала мышь какая-то. Потом подошла ближе, смотрю — птенец. Пригляделась и поняла, что это стрижик. Он вроде бы выглядел более-менее активным, крыльями хлопал, но сам не летал. Забрала его домой, взвесила — особо истощенным тоже не казался. Время уже было позднее, купить ему где-нибудь замороженных сверчков, чтобы покормить, я не могла. Пришлось только аккуратно поить из пипетки, — рассказала КП-Новосибирск Мария. — Стала искать какие-то приюты, но стрижей особо не брали нигде. Оставить у себя не могла никак, у меня через день был самолет.

К счастью, Марии удалось пристроить птенца в добрые руки. Как только он немного поправится, его выпустят на природе.

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