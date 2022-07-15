В Новосибирске в 2022 году утонули 7 детей

В купальный сезон 2022 года на воде произошло 10 чрезвычайных ситуаций на воде. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новосибирске в купальный сезон 2022 года произошло 10 происшествий на воде. Семеро детей утонули. Такие данные представили в мэрии города.

— С ребенком необходимо провести беседу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах, а также о последствиях их нарушения: так вы предупредите несчастный случай, — напомнили в муниципалитете.

В мэрии также напомнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых, в незнакомых местах, а также следует быть осторожными при использовании разных плавсредств.

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