Новосибирские волонтеры выхаживают птенца коршуна, выпавшего из гнезда

Волонтеры новосибирского Центра реабилитации диких животных выхаживают птенца коршуна, выпавшего из гнезда. Фото: ЦРДЖ

Волонтеры новосибирского Центра реабилитации диких животных выхаживают птенца коршуна. Как сообщили зоозащитники, малыш выпал из гнезда.

— Сейчас к нам коршуны попадают практически каждый день. Как правило, это птенцы или слетки, слабые, недокормленные или немного пострадавшие. Потому что активные и бодрые птенцы выкармливаются родителями. И если мы знаем, что родители прилетают и кормят, мы всегда говорим людям, нашедшим птенца, не трогать его, — рассказали КП-Новосибирск в ЦРДЖ. — Но эти птенцы и поведение другое проявляют. Поэтому тех, у кого очевидно есть проблемы, мы всегда берем на докорм. Выхаживаем и готовим к выпуску.

Этого птенца также после докорма в дальнейшем планируется выпустить на природу.

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