Перебои в вещании ТВ и радио возможны в Новосибирской области 18 июля

В Новосибирской области 18 июля возможны перебои с теле- и радиовещанием. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области 18 июля возможны перебои с теле- и радиовещанием. Об этом рассказали в «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

— С 18 по 20 июля на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.

В теле- и радиовещательной сети также отметили, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за погодных условий.

Перебои могут быть с такими программами как: РТРС-1, РТРС-2, Радио России Д-3, НСК 49, Суббота, Радио 7, Маяк, Радио Вера, МИР, Наше Радио, Русское Радио, Серебряный дождь, Ретро fm Новосибирск, Ретро fm, Радио «Комсомольская правда», Новое радио, Радио Юнитон, Новосибирская Городская Волна, Европа Плюс Новосибирск, Европа Плюс, Ди fm (dfm), Вести ФМ, Радиостанция ХИТ-ФМ, Бизнес ФМ Новосибирск, Бизнес ФМ Москва, Сто шесть и семь в Новосибирске«, «Радио Дача», Радио-54, РАДИО-ЛЮБОВЬ, а также с каналами disney, Ю-ТВ.

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