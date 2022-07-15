Новосибирцев ожидают теплые и дождливые выходные 16 и 17 июля

Ожидается, что в выходные будет тепло, дождливо и ветрено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцев ожидают теплые, но дождливые выходные с грозами. По словам синоптиков из Западно-Сибирского Гидрометцентра, воздух не прогреется выше +25 градусов. А в воскресенье, 17 июля, ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду.

— В субботу, 16 июля, ночью ожидается +12…+14 градусов, днем - +22…+25 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. В воскресенье, 17 июля, ночью температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем потеплеет до +20…+22 градусов. Местами ожидается небольшой дождь и грозы, ветер северо-западный 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики.

Начало новой рабочей недели также ожидается теплым, дождливым и ветреным. В полнедельки, 18 июля, ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем — +20…+22 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь с грозами, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

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