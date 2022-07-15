В Новосибирске на улицах стали продавать черную смородину

В Новосибирске на улицах города дачники активно продают свой урожай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на улицах города дачники активно продают свой урожай. Кроме выращенных на своих участках овощей и цветов, на прилавках присутствует также много ягод и грибов.

— Первой, наверное, начали продавать клубнику. Она стоила в районе 100-150 рублей за стаканчик. Сейчас подорожала — где-то рублей 200-250. Но это все равно дешевле, чем в магазине. Продавать сейчас начали малину, там чуть дороже — от 250 до 300 рублей, смородину — где-то в среднем по 150-200 рублей. Но я где-то находила и за 100. Земляника еще появилась, она как-то самая дорогая у всех — по 300-350 рублей. Ну и вишни много, ее, правда, в основном в палатках продают с фруктами, килограммами по 250 в среднем рублей, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Популярен у сибиряков также сбор грибов. Кто-то отправляется в лес, чтобы приятно и с пользой провести время, а кто-то собирает грибы на продажу. Ранее КП-Новосибирск публиковала карту мест, где в Новосибирской области лучше всего собирать грибы в 2022 году.

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