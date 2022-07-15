В Новосибирске пройдет продовольственная ярмарка со скидками на мясо и молоко

Работает ярмарка с десяти утра до семи вечера, кроме воскресенья и понедельника.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске пройдет продовольственная ярмарка, где люди смогут со скидками приобрести разные продукты. Располагаться она будет на улице Большевистской, 131.
— С 19 по 23 июля посетители смогут приобрести по акционным ценам: мясо, колбасу, ленивые голубцы, купаты, рыбу, сухофрукты, орехи, сок, фасоль в ассортименте, молочную продукцию и кондитерские изделия, — рассказали в мэрии города.
Один из продавцов ярмарки каждую субботу делает 20% скидку на кулинарные и кондитерские изделия, а каждый первый вторник месяца проводится акция, при которой 5% скидка распространяется на весь ассортимент мясоколбасных изделий. В среду, 20 июля, там также будет проводиться дегустация сливочного суфле, бубликов и сливочной помадки.
Работает ярмарка с десяти утра до семи вечера, кроме воскресенья и понедельника.
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