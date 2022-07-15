В Новосибирске отказались от строительства надземного перехода на площади Лыщинского

Общественники посчитали мост неудобным для горожан. Фото: «Комфортный регион»

В Новосибирске отказались от идеи строительства надземного перехода на площади Лыщинского. Предполагалось, что его появление поможет горожанам удобнее добираться до нового ЛДС. Однако общественники посчитали, что от его появления вреда будет больше, чем пользы.

— Сначала было решено сместить строительство перехода на последний период. Но в итоге было решено исключить его из планов. Мы поддержали мнение архитекторов, общественности. Окончательные изменения в проект пока не внесены. От строительства надземного перехода отказались, — пояснил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 15 июля.

Напомним, что общественники посчитали пешеходный мост неудобным. И одним из аргументов стало то, что по плану высота моста равнялась высоте трехэтажного здания. А мало кто захочет так высоко взбираться и спускаться, чтобы просто перейти дорогу.

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