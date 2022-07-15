В Новосибирске на Бердском шоссе проехал кортеж с экипажами ДПС

на Бердском шоссе заметили кортеж с экипажами ДПС. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, вечером в пятницу, 15 июля, на Бердском шоссе заметили кортеж с экипажами ДПС.
— На улицах города большое количество сотрудников ДПС, работающих на пути кортежей, въехавших в город ближе к вечеру, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Кто именно проезжал по городу в сопровождении такого количества машин ДПС — неизвестно.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что сегодня вечером улицы города сковали серьезные пробки. Загруженность дорог составляла 9 баллов.
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