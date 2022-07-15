Новосибирская спортсменка завоевала бронзу на первенстве мира по бильярду

Новосибирская спортсменка стала бронзовым призером первенства мира по бильярду. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

Спортсменка из Новосибирска Елизавета Сидоренко стала бронзовым призером первенства мира по бильярду. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

- Это первая медаль в истории новосибирского бильярда на первенстве мира, - отметила политик.

Встреча за выход в финал состоялась в четверг, 14 июля, в Киргизии. Дисциплина называлась «свободная пирамида». Елизавета выступала в категории «юниорки до 19 лет».

- Спортсменка одержала победу в первых двух партиях. Но в итоге уступила своей сопернице из Ростова-на-Дону Екатерине Брытченко. Счет составил 4:5 в пользу последней, - рассказала Анна Терешкова.

Она добавила, что тренером Елизаветы является Александр Шипилов.

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