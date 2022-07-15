Под Новосибирском появится новый детский реабилитационный центр

На берегу Бердского залива построят новый детский реабилитационный центр федерального уровня. Фото: Правительство НСО

На берегу Бердского залива построят новый детский реабилитационный центр федерального уровня. Планируется, что двери для маленьких пациентов он откроет летом 2024 года. Принимать он будет детей не только из Новосибирской области, но и из других регионов.

— Это 300 круглогодично действующих, уникальных реабилитационных мест для проживания детей с особенностями развития, вместе с родителями, 800 рабочих мест, новые компетенции, новые специалисты, которых в Новосибирской области, может быть, раньше никогда не было — объект важнейший, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

При этом 300 мест — не окончательное число. Мощности центра со временем будут увеличены.

В новом центре появятся офтальмологическое, кардиологическое и онкологическое направления. Планируется также, что до 50% направлений в реабилитационный центр будут получать дети Новосибирской области.

Сейчас на площадке идут работы по созданию внутриплощадных сетей электро-, газо- и водоснабжения, тепловых сетей, очистных сооружений, возведению газовой котельной. В это же время идет подбор специалистов, которые будут работать в центре.

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