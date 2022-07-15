Журналистам рассказали, как менялась улица Советская. Фото: Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области

Улица Советская – одна из самых оживленных улиц Новосибирска. Журналисты «Ведомостей Законодательного Собрания Новосибирской области» рассказали, чем жила эта территория в прошлом.

Раньше Советская называлась Кабинетской – в честь Кабинета Его Величества, который и владел сибирскими землями.

В 20-м веке на этой улице пользовались большой популярностью Федоровские бани. Сибиряки приходили туда, когда отключали горячую воду. Там всегда пахло сырыми вениками и чаем. История этой локации связана с именем младшего кондуктора Сибирской железной дороги Зиновия Федорова. В 1906 году он решил построить место, где бы могли массово мыться жители Новониколаевска. На свои деньги выкопал колодец около озера Круглое и взялся за строительство.

Еще одно место из прошлого – сад под названием «Альгамбра». Он появился в 1905 году.

- Здесь давало свои спектакли Новониколаевское Товарищество драматических артистов, выступала Вера Комиссаржевская, читал стихи Константин Бальмонт, играл духовой оркестр, - отметили в публикации.

В 1930-е годы на территории сада построили детский комбинат. Но в 2019 году власти Новосибирска решили вернуть прославленный объект. На пересечении улиц Фрунзе, Советской и Кондратюка открыли современный сквер «Альгамбра».

На улице Советской находится Новосибирская государственная консерватория, построенная в 1926 году. Архитектором выступил Андрей Крячков. В 1967 году здание реконструировали. По проекту архитектора Зильбермана там появились четвёртый этаж и концертный зал.

В прошлом в здании Новосибирской государственной областной библиотеки действовал Дом журналистов. А отделение «Почты России» работает там, где раньше располагалась Богородско-Глуховская мануфактура.

В общем, Советская улица – место очень колоритное. Пройдитесь по ней и сами во всем убедитесь.

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