Мэр Новосибирска объяснил ситуацию с киосками на площади Калинина

По словам мэра, с площади Калинина снесли только незаконные киоски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию с киосками на площади Калинина. По его словам, снесут только незаконные киоски, другим же владельцем нестационарных торговых точек переживать не о чем.

— Чтобы установить стелу, стоит задача в том числе провести благоустройство площади Калинина. Согласитесь, чтобы было красиво, чтобы выглядело приглядно, надо как-то разобраться с той неорганизованной торговлей и зачастую несанкционированной торговлей, которая ведется на площади Калинина. Там, где нестационарные торговые объекты не нарушают правила торговли и работают в соответствии с законодательством, их никто не трогает, — заявил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 15 июля.

Мэр подчеркнул, что борьба с незаконной торговлей и снос киосков не являются препятствием для малого бизнеса. Наоборот, власти всячески стараются его поддержать. Однако это не значит, что предприниматели могут игнорировать закон и не соблюдать общепринятые правила.

Напомним, что новосибирская стела станет самой высокой в России — 34,5 метра. Установить ее по плану должны в период с 1 августа до 30 сентября. А благоустраивать территорию вокруг закончат к 1 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирская стела «Город трудовой доблести» станет самой высокой в России

Ее высота с учетом холма составит 34 метра (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер