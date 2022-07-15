Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком

В ДТП погиб 34-летний водитель легковушки. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Недалеко от микрорайона Геодезия в городе Обь произошло смертельно ДТП. Грузовик столкнулся с легковушкой, и водитель последней погиб. Произошла авария в пятницу, 15 июля.

— 57-летний водитель за рулем грузовика Howo двигался в сторону города Обь и при повороте на микрорайон Геодезия совершил столкновение со встречным автомобилем LADA, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП погиб водитель легковушки. Им оказался 34-летний мужчина. На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что в центре Новосибирска 14 июля произошло массовое ДТП, столкнулись три машины, в том числе и такси. В результате погибла девочка-подросток, которая была пассажиркой такси.

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