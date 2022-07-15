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Общество15 июля 2022 11:42

В пятничный вечер Новосибирск сковали 9-балльные пробки

О заторах на дорогах рассказали очевидцы
Надежда КАСЬЯНОВА
Люди по несколько часов не могут добраться из одного берега на другой.

Люди по несколько часов не могут добраться из одного берега на другой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск вечером в пятницу, 15 июля, сковали пробки. По данным Яндекс.Карт загруженность дорог составляет 9 баллов. Также они отображают, что на крупных развязках по всему городу произошло несколько ДТП. Кроме того, люди обратили внимание на регулировщиков, работающих по пути движения кортежей.

— В пятницу вечером загруженность дорог мегаполиса достигла близкой к максимальной отметке, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом люди начали делиться, где стоят и сколько времени. Одни пишут, что не могут проехать к Димитровскому мосту уже 2 часа. Другие — что три часа добирались с правого на левый берег.

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