В пятничный вечер Новосибирск сковали 9-балльные пробки

Люди по несколько часов не могут добраться из одного берега на другой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск вечером в пятницу, 15 июля, сковали пробки. По данным Яндекс.Карт загруженность дорог составляет 9 баллов. Также они отображают, что на крупных развязках по всему городу произошло несколько ДТП. Кроме того, люди обратили внимание на регулировщиков, работающих по пути движения кортежей.

— В пятницу вечером загруженность дорог мегаполиса достигла близкой к максимальной отметке, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом люди начали делиться, где стоят и сколько времени. Одни пишут, что не могут проехать к Димитровскому мосту уже 2 часа. Другие — что три часа добирались с правого на левый берег.

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