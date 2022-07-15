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Общество15 июля 2022 11:47

В Новосибирске электрик получил более 600 тысяч рублей компенсации за падение со столба

Мужчину ударило током, он получил ожоги
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Рабочий упал с высоты

Рабочий упал с высоты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске электромонтер засудил работодателя за производственную травму. Инцидент случился в октябре 2019 года на одной из улиц Октябрьского района.

Мужчина ремонтировал ЛЭП, внезапно его сильно ударило током, и он свалился вниз. «Скорая» забрала пострадавшего в больницу, врачи диагностировали тяжелые травмы: электротравму, сотрясение, ожоги.

- Представители компании предлагали компенсацию морального вреда и затрат на лечение в досудебном порядке. В конце мая суд частично удовлетворил иск потерпевшего, постановив выплатить ему более 40 тысяч рублей затрат на лечение и 600 тысяч рублей морального вреда, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Оксана Торопова.

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