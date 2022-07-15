В Новосибирской области строят детский реабилитационный центр федерального уровня

Центр планируют построить к августу 2024 года. Фото: правительство НСО

На берегу Бердского залива через два года появится Детский реабилитационный центр федерального уровня. Он будет принимать не только детей из Новосибирской области или сибирских регионов, но и со всей азиатской части России.

— Мои коллеги из минстроя региона, территориального Управления Росимущества, органов местного самоуправления оперативно нашли территорию для строительства такого нужного для нашего региона и всей Сибири объекта. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Подрядчик демонстрирует чёткую организацию работ, высокую квалификацию и опыт. И подтверждает: летом 2024 года центр уже заработает, — рассказал губернатор Андрей Травников.

По его словам, центр круглогодично сможет предоставлять 300 мест для проживания детей с особенностями развития вместе с родителями, но это не конечные цифры. Постепенно мощность центра будут увеличивать.

— Земельный участок выделен с запасом, сформирован из территории детского лагеря и земель СО РАН. Он охватывает и площадку застройки, и берег, территорию для прогулок, терренкуры, и территорию для будущего развития — зарезервирован участок для увеличения мощностей этого центра, — добавил Травников.

Планируется, что центр введут в эксплуатацию в августе 2024 года. Однако подрядчик настроен оптимистично и есть вероятность, что закончится строительство раньше.

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