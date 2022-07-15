В Новосибирске открыли первую «Школу здоровья»

Фото предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики».

13 июля команда муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска открыла новый просветительский городской проект «Школа здоровья» для жителей Новосибирска.

Проект инициирован специалистами Медицинского центра Новосибирской аптечной сети. В рамках проекта врачи и медицинские сестры центра расскажут жителям города о том, как сформировать правильное отношение к своему здоровью и поддерживать мотивацию к его постоянному укреплению, обучат практическим навыкам контроля за состоянием здоровья не только самого себя, но и своих близких, а также методам оказания доврачебной самопомощи при обострении заболеваний.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой, «Школа здоровья» будет в шаговой доступности от жителей города, ведь в числе филиалов муниципальной аптечной сети в нашем городе более 90 площадок.

Фото предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики».

- Потребность создания таких школ возникла в связи с тем, что люди часто занимаются самолечением, но не всегда делают это грамотно. Для того чтобы жители города как можно больше занимались профилактикой своего здоровья, а также своевременно обращались за квалицированной медицинской помощью, специалисты медицинского центра будут встречаться с новосибирцами, консультировать их, стараться своевременно направить к компетентным профильным специалистам, - прокомментировал директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

Первой темой «Школы здоровья» стало направление фитотерапии соматических заболеваний. Главный врач Медицинского центра МП «НАС» Ольга Герцева рассказала о пользе трав для укрепления здоровья, поделилась рецептом правильного приготовления и использования трав в домашних условиях, объяснила роль микробиоты для здоровья человека.

В течение второго полугодия 2022 года «Новосибирская аптечная сеть» проведет цикл лекций «Школы здоровья» на ключевых площадках филиалов сети. В ближайших планах проведение лекций о роли гигиены, питания и витаминов, физической активности. Затем команда Медицинского центра МП «НАС» продолжит работу «Школы здоровья» по запросу жителей города.