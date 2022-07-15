В Новосибирске уровень воды в реке Обь стал ниже навигационной отметки

Уровень воды в реке Обь стал ниже навигационной отметки. Фото: Влад КОМЯКОВ

Уровень воды в реке Обь стал ниже навигационной отметки. Информация опубликована на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным на 15 июля, уровень воды в реке в районе Новосибирска составляет 68 сантиметров. При этом навигационный уровень проходит на отметке 80 сантиметров.

КП-Новосибирск связалась с главным синоптиком Западно-Сибирского гидрометцентра Анной Лапчик и узнала, в чем причина снижения уровня.

- Уровень воды не упал. Обь у нас в районе Новосибирска зарегулирована. Обским Бассейновым Управлением было принято решение уменьшить уровень сбросов из-за дефицита осадков. И Горводоканал, и Администрация водных путей сообщения, и другие пользователи реки знают об этом. Они выстраивают работу так, чтобы навигация продолжалась с минимальными потерями, - прокомментировала Анна.

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