В Новосибирске пьяный мужчина требовал пива и угрожал продавцам черенком от лопаты

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В 10.17 группа ГБР-74 Агентства Безопасности прибыла по сигналу тревожной кнопки в торговый павильон на улице Семьи Шамшиных. Там сильно пьяный мужчина, вооружившись черенком от лопаты, требовал налить ему пива и выдать закуски. За невыполнение требований дебошир угрожал продавцам разнести прилавок, ругался матом и размахивал палкой перед другими посетителями магазина. Угрозы пьяницы воспринимались окружающими с полной серьезностью: минутой ранее он побывал в соседнем магазине «Ярче!», где успел разбить кассовый аппарат. Опасный правонарушитель был обезврежен и передан сотрудникам полиции.

В 14.22 помощь бойцов экипажа ГБР-76 потребовалась администрации супермаркета в Затулинском жилмассиве. Рядом с входом в магазин «гвардейцы» обезвредили пьяного мужчину, беспричинно нападавшего на прохожих, среди которых были дети.

В полночь ГБР-72 пришлось успокаивать нетрезвого посетителя гостиницы на улице Гоголя. Он ломился в номер своей знакомой и стучал в окна спящих соседей. Бойцы ГВАРДИИ выпроводили шумного мужчину с территории гостиницы.

Позднее, в 4.42, экипаж ГБР-74 ГВАРДИИ был направлен в больницу на Красном проспекте. Незваный пьяный гость всеми силами пытался попасть на прием к врачу, не обращая внимания на время. Увидев, что дежурный администратор нажал тревожную кнопку, нарушитель быстро покинул больницу.