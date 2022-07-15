Аналитики подсчитали, сколько порций шаурмы может купить новосибирец в месяц

В среднем шаурма в Новосибирске стоит 230 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики 2ГИС решили посчитать сколько шаурмы можно купить в городах-миллиониках на среднюю зарплату. И как показали данные, новосибирец может купить в среднем 210 порций мяса в лаваше. И несмотря на то, что столица Сибири оказалась на третьем месте по количеству шаурмечных, в топ-7 городов-миллиоников с высоким индексом шаурмы она не вошла.

— Новосибирск стал третьим городом России по количеству шаурмечных — 350 точек. Причем по отзывам, самая вкусная шаурма в Центральном и Заельцовском районах. Цена по городу — 230 рублей, а значит на среднюю зарплату сибиряк сможет купить 210 порций мяса в лаваше, — рассказали аналитики.

Лидером по количеству купленной шаурмы на среднюю заплату стала Москва — 406 штук при стоимости одной 398 рублей. Замыкает топ-7 Омск. Там можно приобрести 225 порций мяса в лаваше при стоимости одной шаурмы 189 рублей.

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