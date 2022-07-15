ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вслед за снижением Банком России ключевой ставки ВТБ уже несколько раз корректировал параметры автокредитов, и сейчас они приблизились к уровню начала года. На фоне существенного улучшения условий спрос на кредитные средства со стороны автолюбителей постепенно восстанавливается. В июне наши продажи превысили 6,2 млрд рублей, что примерно сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. Очередная корректировка ставок позволит части наших клиентов приобрести первую машину с еще бОльшей выгодой, другим - реализовать отложенные во время действия экстремально высоких тарифов планы по смене автомобиля. Рассчитываем, что в третьем квартале спрос в сегменте автокредитования продолжит расти, и одним из факторов станет запуск госпрограммы, - прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» банка ВТБ (ПАО) Алексей Бочарников.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

Клиенты ВТБ также могут воспользоваться беззалоговой программой автокредитования. Минимальная ставка предлагается при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.