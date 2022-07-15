В Новосибирске пьяный водитель на «Субару» влетел в дерево в Заельцовском парке. Фото: ГИБДД по НСК.

В Заельцовском районе Новосибирска пьяный водитель на «Субару Форестер» врезался в дерево. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

– Мужчина 1985 года рождения ехал по дороге без названия со стороны Заельцовского парка в сторону улицы Обские Зори и в пути следования на территории Заельцовского парка не справился с управлением и врезался в дерево, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадали две женщины - 1978 и 1966 года рождения. Их в больницу увезла скорая помощь.

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