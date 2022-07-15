Дизайнер из Новосибирска покорила Московскую неделю моды коллекцией одежды с картами таро

Сибирячка удивила зрителей на неделе моды в Москве коллекцией с картами таро. Фото: Анастасия Полунина.

На Московской неделе моды Новосибирск представили три дизайнера, одна из которых удивила столичных зрителей коллекцией с картами таро. Об этом сообщает Горсайт.

– В 2014 году я послушала своё сердце и выбрала деятельность, которой любила заниматься в детстве, я всегда рисовала. А с бабушкой мы шили наряды для кукол, – рассказала дизайнер Анастасия Полунина.

Девушка создала бренд из собственного имени. Для своих коллекций она использует материалы из переработанного пластика и считает, что только уникальная вещь со смыслом может храниться в гардеробе долго.

Последнюю коллекцию Анастасия Полунина создавала по мотивам карт таро. Эскизы она рисовала 12 месяцев. Именно эти образы удивили зрителей.

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