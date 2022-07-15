Под Новосибирском сломанное дерево опасно нависло над тротуаром. Фото: "Город Обь. Онлайн".

В городе Обь на территории Обской больницы грозой сломало дерево. Погнутый ствол опасно навис над тротуаром. Об этом горожане написали в соцсети.

– Рядом, на Покрышкина 33, располагается детская библиотека, возле которой несколько дней подряд проходят мероприятия для детей, – написали сибиряки в паблике «Город Обь. Онлайн».

Очевидцы добавили, что макушку ветки спилили. Теперь они просят, чтобы власти отреагировали на ситуацию и полностью ликвидировали аварийное дерево. По мнению местных жителей, оно представляет опасность.

В комментариях к посту отметились представители Минздрава НСО. Они заявили, что дерево пострадало 20 июня. А еще заверили, что последствия якобы устранили на следующий же день. Также в Минздраве рекомендовали недовольным сибирякам позвонить главврачу Обской больницы, чтобы переговорить на счет нависшего над тротуаром сломанного дерева.

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