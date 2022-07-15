В центре Новосибирска легковушка протаранила автобус

В Центральном районе Новосибирска легковушка врезалась в автобус. Фото: ГИБДД

В Центральном районе Новосибирска произошла авария с участием иномарки и автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД.

- Участниками ДТП стали автомобиль марки Volkswagen Polo и автобус «ЛИАЗ» №28. Легковой автомобиль двигался по Красному проспекту в сторону улицы Советской. При повороте налево он не пропустил автобус, который имел преимущество в движении, из-за чего и произошло столкновение, - рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три пассажира общественного транспорта. Мужчину и двух женщин забрали в больницу.

- Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Оба водителя были трезвые, - добавили в ГИБДД.

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