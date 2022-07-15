Новосибирские таможенники задержали 12 посылок в Китай с драгоценностями

Новосибирские таможенники задержали 12 посылок в Китай с ювелирными украшениями. Фото: Сибирское таможенное управление.

В Новосибирске на таможне задержали 12 посылок с украшениями из золота, серебра и полудрагоценных камней. Коробки с надписью «посылочка», отправленные 25-летней девушкой из Томска, не были задекларированы. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Коробки были набиты кольцами, ожерельями и сережками с самыми разными природными камнями. Общая стоимость украшений составила 350 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили несколько дел по статье о незадекларированных товарах. За это она может получить штраф в размере половины или двукратной стоимости украшений.

Таможенники отмечают, что это одно из наиболее частых правонарушений, несмотря на серьезное наказание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber