В Новосибирске девочка-младенец застряла ножками в деревянной лавочке. Фото: МАСС.
В Новосибирске на улице Высоцкого девочка 2021 года рождения застряла ножками в деревянной лавочке. Инцидент произошёл, когда малышка гуляла с мамой. Женщина позвонила спасателям.
– Мама пояснила, что сидела с дочкой на лавочке. В какой-то момент у ребёнка обе ноги оказались между досок, имеющих достаточно большие щели, только вот вытащить ножки обратно они не смогли. Спасатели, прибывшие на место, раскрутили болты крепления досок с помощью ключей и аккуратно убрали одну доску, – уточнили в службе спасения МАСС.
Малышку передали маме. Она не пострадала, помощь врачей ребёнку не потребовалась.
На вызволение ножек ушло около 20 минут.
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