В полиции раскрыли подробности жёсткого ДТП с машиной ГИБДД и иномаркой. Фото: "АСТ-54".

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали жёсткую аварию с экипажем ДПС и иномаркой на новосибирском перекрёстке. Произошла она утром 15 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Лыщинского.

– По предварительным данным, водитель «Тойоты Короллы» грубо нарушил ПДД. Следуя на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с патрульным автомобилем «Шкода», – уточнили в полиции.

Сотрудники ГИБДД вызвали скорую помощь для виновника аварии. Его госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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