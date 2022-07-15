Робот Николай начал звонить новосибирцам с напоминанием о ревакцинации от коронавируса

Робот Николай будет предупреждать новосибирцев о ревакцинации.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В пятницу, 15 июля, робот Николай начал напоминать новосибирцам о сроках ревакцинации от коронавируса. Новую функцию обзвона населения совместно разработали в Минцифре и Минздраве региона по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской области.
Сервис настроен, робот сдал все тесты на «отлично». Сейчас его оценивают разработчики. Николай будет каждый день обзванивать несколько тысяч жителей региона. В списке – переболевшие коронавирусом и те, кто вакцинировался полгода назад.
При записи к врачу пациенты будут получать «напоминалку» о сроках ревакцинации от Николая. Также оповещение приходит на портале Госуслуг в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Там находятся также QR-код и результаты анализов на ковид. Есть функция оформления сертификата всех тестов на коронавирус. Если что-то не так, можно подать жалобу, которую рассмотрят за три дня.
Минздрав Новосибирской области напоминает, что привиться можно в любой поликлинике Новосибирска и районов.
На сегодняшний день на складах и в больницах области хранится 316 591 комплект вакцин против новой коронавирусной инфекции для взрослых и 862 комплекта «Спутника М» для подростков 12-17 лет.
Одним компонентом привиты 1 686 401 человек, из них 4 208 детей. Полный курс вакцинации прошли 1 599 593 новосибирца, среди них 3 500 детей.
«Экстренную» прививку против вируса пока необходимо ставить каждые полгода. Когда выработается уровень коллективного иммунитета, можно будет вакцинироваться раз в год любой зарегистрированной вакциной, в том числе двухкомпонентным «Спутником V».
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