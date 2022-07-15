В новосибирский военный госпиталь к участникам спецоперации приехали артисты цирка

Циркачи приехали в военный госпиталь, чтобы подбодрить участников спецоперации. Фото: ЦВО.

Жонглеры, четвероногие артисты и казаки из Российского цирка приехали с представлением к участникам спецоперации на Украине в военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО). Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

– Нам, артистам цирка, приятно сегодня побывать у вас здесь и показать вам наше выступление. Кроме этого хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья и семейного благополучия, – сказал бойцам директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов.

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