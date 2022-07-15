В Новосибирской области назначат нового прокурора Александра Бучмана

Александр Бучман станет новым прокурором Новосибирской области. Фото: Прокуратура Амурской области.

Прокурора Амурской области Александра Бучмана назначат на должность главы прокуратуры Новосибирской области. Как сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на свой источник, кандидата уже утвердила кадровая комиссия.

Александр Бучман работал в прокуратуре с 2005 года. В 2020 году он стал главным прокурором Амурской области.

По сообщению источника, нынешний прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, занимающий должность с 2019 года, уйдет в отпуск, а затем уволится. До него пост занимал ныне обвиняемый во взяточничестве Владимир Фалилеев.

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