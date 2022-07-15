Двое новосибирцев, напавших на школьниц, предстанут перед судом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Двое новосибирцев, напавших на школьниц, ответят за это в суде. В отношении них завершили расследование уголовного дело за грабеж по предварительному сговору с применением насилия, сообщает СК РФ по Новосибирской области.
– Следствие установило, что 28 апреля три школьницы возвращались домой в Дзержинском районе города. К ним подошли злоумышленники, стали выхватывать мобильники. Одна девочка спрятала телефон за спиной. А грабитель схватил ее за руку и отобрал гаджет. После этого злоумышленники сбежали с украденным, – напомнили в Следственном комитете.
Выявили преступление совместно с транспортными полицейскими. Подозреваемых поймали и доставили к следователю.
На время следствия злоумышленников поместили в СИЗО. Один из них признал вину частично, второй – не признал в полном объёме.
Дело грабителей по существу рассмотрит Дзержинский районный суд.
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