Двое новосибирцев, напавших на школьниц, предстанут перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое новосибирцев, напавших на школьниц, ответят за это в суде. В отношении них завершили расследование уголовного дело за грабеж по предварительному сговору с применением насилия, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что 28 апреля три школьницы возвращались домой в Дзержинском районе города. К ним подошли злоумышленники, стали выхватывать мобильники. Одна девочка спрятала телефон за спиной. А грабитель схватил ее за руку и отобрал гаджет. После этого злоумышленники сбежали с украденным, – напомнили в Следственном комитете.

Выявили преступление совместно с транспортными полицейскими. Подозреваемых поймали и доставили к следователю.

На время следствия злоумышленников поместили в СИЗО. Один из них признал вину частично, второй – не признал в полном объёме.

Дело грабителей по существу рассмотрит Дзержинский районный суд.

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