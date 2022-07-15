В Новосибирской области под суд пойдет директор спорткомплекса, где ребенка раздавило воротами

В Новосибирске под суд пойдет директор спорткомплекса, где погиб мальчик. Фото: Прокуратура НСО.
Директор спортивного комплекса в Искитимском районе пойдет под суд за то, что в селе Улыбино мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Мужчину будут судить по части 2 статьи 293 УК РФ о халатности. По вине директора комплекса подросток смог получить доступ к незакрепленному спортивному объекту. По этой статье мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 2 июня 14-летний подросток с друзьями пришел на стадион спорткомплекса, чтобы поиграть в футбол. После игры мальчик стал крутиться на незакреплённых воротах. Они перевернулись и упали на подростка. Ребенок погиб на месте.
Уголовное дело направили в Искитимский районный суд Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что министр спорта назвал собственника ворот, убивших школьника.
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