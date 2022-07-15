В Новосибирской области под суд пойдет директор спорткомплекса, где ребенка раздавило воротами

В Новосибирске под суд пойдет директор спорткомплекса, где погиб мальчик. Фото: Прокуратура НСО.

Директор спортивного комплекса в Искитимском районе пойдет под суд за то, что в селе Улыбино мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчину будут судить по части 2 статьи 293 УК РФ о халатности. По вине директора комплекса подросток смог получить доступ к незакрепленному спортивному объекту. По этой статье мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 2 июня 14-летний подросток с друзьями пришел на стадион спорткомплекса, чтобы поиграть в футбол. После игры мальчик стал крутиться на незакреплённых воротах. Они перевернулись и упали на подростка. Ребенок погиб на месте.

Уголовное дело направили в Искитимский районный суд Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что министр спорта назвал собственника ворот, убивших школьника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сильно раскачивался, хотел сделать солнышко»: школьника раздавило футбольными воротами в Новосибирской области

В селе Улыбино рассказали, как школьника убило футбольными воротами (подробнее)

Министр спорта назвал собственника ворот, убивших школьника в Новосибирской области

На что нужно было обращать внимание, чтобы избежать трагедии, - в нашем материале (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber