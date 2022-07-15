В Новосибирске открылся магазин с едой из IKEA

В Новосибирске открылся магазин с едой из ИКЕА. Фото: Иван МАКЕЕВ

В торгово-развлекательном центре «Мега» начал работать отдел со шведскими продуктами возле закрытого магазина IKEA. Там продают то, по чему начали скучать новосибирцы с момента закрытия мебельного гиганта: фрикадельки, горчицу, брусничный соус и другие фирменные вкусности.

– Магазин работает. Пока закрываться не планируют, – сообщили КП-Новосибирск в ТРЦ «Мега».

Однако на сайте IKEA пока по-прежнему нельзя ничего купить. Напомним, обещанная онлайн-распродажа с 5 июля сильно расстроила новосибирцев. Ранее горожане поделились с КП-Новосибирск планами покупок.

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