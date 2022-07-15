Неадекватная пассажирка угрожала женщине в новосибирском автобусе. Фото: стоп-кадр.

Очередной скандал произошёл в новосибирском общественном транспорте. На этот раз в автобус № 6 ввалилась пьяная женщина и стала оскорблять водителя и пассажирку. О неадекватной даме написали в соцсети.

– Оскорбляла водителя в грубой форме, ей сделала замечание одна из пассажирок. Та переключилась на нее. Обзывала матами, угрожала, – рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах, которые полны нецензурной брани, пьяная дама не только материла последними словами пассажирку, но и грозилась её избить.

По словам очевидцев, после перепалки пьяная женщина уселась на пассажирское место. Оттуда продолжила выкрикивать оскорбления и угрозы. После вышла на своей остановке.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Бердске водитель автобуса избил пассажиров арматурой. А также о том, что в новосибирском автобусе из-за электронный сигареты случилась драка.

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