Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2022 года: сложно проехать по Октябрьскому мосту. Кроме того, движение затруднено по площади Лыщинского, улице Блюхера и по проспекту Карла Маркса. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Добролюбова, Восход и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 15 июля, достиг 4-х баллов.

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