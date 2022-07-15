Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 15 июля 2022 года: сложно проехать по Октябрьскому мосту. Кроме того, движение затруднено по площади Лыщинского, улице Блюхера и по проспекту Карла Маркса. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Добролюбова, Восход и Никитина.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 15 июля, достиг 4-х баллов.
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