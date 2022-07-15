Двух человек сбили на пешеходном переходе в Кольцово под Новосибирском

Под Новосибирском двух пешеходов сбили на переходе. Фото: АСТ-54.

В рабочем поселке Кольцово под Новосибирском сбили двоих людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль ехал прямо на них и не затормозил. ДТП произошло вчера днем, об этом сегодня, 15 июля, рассказали очевидцы в группе АСТ-54.

– Сегодня днём в Кольцово на Никольском проспекте были сбиты два человека, переходившие дорогу по пешеходному переходу, – сообщили свидетели аварии.

Причины и подробности ДТП, а также состояние пострадавших уточняется.

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