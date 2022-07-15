В Новосибирске на строительство Восточного обхода объявлены торги

В Новосибирске объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется строительством участка Восточного обхода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется строительством участка Восточного обхода. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Работы будут выполняться на участке «Чуйского тракта» Новосибирск-Линево. Заказчиком выступает ФКУ «Сибуправтодор».

Стартовая цена контракта — 3, 5 миллиарда рублей. Приступить к работе подрядчик будет должен в январе 2023 года, а завершить до октября 2024. Итоги тендера планируется подвести в конце июля.

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