В Новосибирске на строительство Восточного обхода объявлены торги

В Новосибирске объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется строительством участка Восточного обхода.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется строительством участка Восточного обхода. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Работы будут выполняться на участке «Чуйского тракта» Новосибирск-Линево. Заказчиком выступает ФКУ «Сибуправтодор».
Стартовая цена контракта — 3, 5 миллиарда рублей. Приступить к работе подрядчик будет должен в январе 2023 года, а завершить до октября 2024. Итоги тендера планируется подвести в конце июля.
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