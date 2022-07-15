В Новосибирске для нового ЛДС закупят оборудование на 69 миллионов рублей

В Новосибирске объявили аукцион на закупку оборудования для новой ледовой арены. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске объявили аукцион на закупку оборудования для новой ледовой арены. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГАУ НСО «Новосибирск-Арена». Закупать для ЛДС собираются инвентарь, а также мебель и оборудование, которое будет использоваться на пищеблоке. Так, в частности, закупать планируется вытяжки, морозильный шкаф и посудомоечную машину. Всего в закупке указано 285 наименований, максимальная цена товара — 69, 5 миллионов рублей.

В документах закупки указано, что аукцион будет проходить в электронной форме. В нем смогут поучаствовать субъекты малого и среднего бизнеса, которые не попадали в реестр недобросовестных поставщиков.

Заявки на участие в торгах можно подать до 1 августа. А само оборудование подрядчик должен будет доставить до 14 октября.

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