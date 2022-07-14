Новосибирский депутат Антонов лишился жилья в Донецке из-за снаряда

По словам депутата, никто не пострадал. Фото: кадр из видео

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов, который поехал на Донбасс волонтером, остался без жилья. Снаряд попал в дом по соседству с гуманитарным центром, в котором депутат жил в Донецке.

— Остался без места жительства в Донецке. Попадание в гуманитарный центр, Тыл 22, где я жил, и там же находилась часть гуманитарных грузов Гражданского патруля, — рассказал Антонов.

От взрывной волны в центре повыбивало стекла и двери, также повредился гуманитарный груз. Но никто из волонтеров не пострадал.

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