Новосибирские хирурги достали осколок мины из сердца участника спецоперации на Украине

Врачи предположили, что осколок попал в сердце через яремную вену. Фото: Минздрав НСО

Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали военного, пострадавшего от взрыва мины. Ее осколки изрешетили мужчине тело. Экстренную помощью ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. А потом отправили на родину в Новосибирск. Оставшийся осколок врачи северной столицы посчитали неопасным.

— Сначала посчитали, что полусантиметровый осколок где-то рядом с сердцем: возможно, застрял в диафрагме, в перикарде — сердечной сумке — или попал в жировую клетчатку средостения. Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке, — рассказали в региональном минздраве.

Врачи пояснили, что осколок мог в любой момент вместе с кровью покинуть сердце и закупорить вены или артерии. Кроме того, он являлся опасным источником инфекции.

— Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой шов. Через небольшой разрез хирург захватил и достал осколок, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение, — пояснили в минздраве.

По словам врачей, осколок скорее всего попал в сердце через яремную вену, потому что входного отверстия на самом сердце они не нашли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер